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Сценарий супербэквордации

Сценарий супербэквордации

Сценарий супербэквордации Еще в апреле 2020 года цена на сырую нефть West Texas Intermediate ненадолго упала к отрицательным показателям - потрясающий поворот событий, который стоил трейдерам огромных убытков - когда спотовый рынок нефти оказался беспрецедентно перенасыщен, поскольку нефти было буквально слишком много, чтобы ее можно было продавать и при этом где-то хранить, и поэтому те торговцы, которым была назначена поставка, должны были платить другим только за то, чтобы физи.

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