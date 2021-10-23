Сценарий супербэквордации Еще в апреле 2020 года цена на сырую нефть West Texas Intermediate ненадолго упала к отрицательным показателям - потрясающий поворот событий, который стоил трейдерам огромных убытков - когда спотовый рынок нефти оказался беспрецедентно перенасыщен, поскольку нефти было буквально слишком много, чтобы ее можно было продавать и при этом где-то хранить, и поэтому те торговцы, которым была назначена поставка, должны были платить другим только за то, чтобы физи.