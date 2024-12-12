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Царьград

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Сырский назвал бои на Покровском направлении "исключительно жёсткими"

Сырский назвал бои на Покровском направлении "исключительно жёсткими"

Главком ВСУ посетил свои части на данном участке фронта, признав плачевность их положения.Главнокомандующий украинской армии написал в своих соцсетях о том, что русские войска значительно превосходят украинские прежде всего в живой силе.

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Комментарии
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Амара Карпова
Победа будет за Россией💯👊🙏
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