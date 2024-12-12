Сырский назвал бои на Покровском направлении "исключительно жёсткими"

Главком ВСУ посетил свои части на данном участке фронта, признав плачевность их положения.Главнокомандующий украинской армии написал в своих соцсетях о том, что русские войска значительно превосходят украинские прежде всего в живой силе.
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