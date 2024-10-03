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МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД

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На Штурвальной спасатели помогли пенсионерке попасть в квартиру

В экстренную службу «112» поступило экстренное обращение от 70-летней жительницы Штурвальной улицы. Она сообщила, что не может попасть в свою квартиру: железная дверь захлопнулась, сработал ригельный замок, на ключи он не «реагирует».

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