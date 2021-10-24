Новости Тамбова

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В Тамбове пройдет чемпионат области по дартсу

В Тамбове пройдет чемпионат области по дартсу

Соревнования стартуют 13 ноября в 9 утра в спортивно-тренировочном центре "Тамбов". Как сообщил председатель регионального отделения "Федерация дартса России" по Тамбовской области Алексей Полянский, состязания будут проходить в личном зачете.

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