Трех школьников в Астрахани оштрафовали за использование телефонов на ЕГЭ

Инцидент произошел во время сдачи государственного экзамена по русскому языку. Судебные приставы взыскали штрафы с предприимчивых учеников из астраханских школ: выпускники ухитрились пронести на ЕГЭ сотовые телефоны, за что получили наказание и были удалены из аудиторий.