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Уолтц: команда Трампа изучит предложение Орбана по Украине

Уолтц: команда Трампа изучит предложение Орбана по Украине

По словам будущего советника по нацбезопасности США Майкла Уолтца, команда Дональда Трампа готова изучить предложение о рождественском прекращении огня на Украине, выдвинутое премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

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