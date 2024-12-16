Уолтц: команда Трампа изучит предложение Орбана по Украине

По словам будущего советника по нацбезопасности США Майкла Уолтца, команда Дональда Трампа готова изучить предложение о рождественском прекращении огня на Украине, выдвинутое премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
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