По информации Росавиации, ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска сняты. В ведомстве уточнили, что в период действия временных ограничений пять воздушных судов, направлявшихся в Казань, были перенаправлены на запасные аэродромы.
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