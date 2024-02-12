Следователями Псковской полиции возбуждено уголовное дело по факту ДТП с автобусом

«Следователем отделения по расследованию ДТП Следственного управления УМВД России по Псковской области по факту столкновения большегруза и автобуса со школьниками в Пушкиногорском районе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ.