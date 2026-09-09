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Крупнейшего российского производителя материалов для печатных плат могут проверить после жалоб на качество продукции

Крупнейшего российского производителя материалов для печатных плат могут проверить после жалоб на качество продукции

ФАС может проверить «Электромаш» Федеральная антимонопольная служба начала сбор информации о возможных нарушениях со стороны АО «Электромаш» — крупнейшего российского производителя фольгированных стеклотекстолитов для печатных плат.

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