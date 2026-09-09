Крупнейшего российского производителя материалов для печатных плат могут проверить после жалоб на качество продукции

ФАС может проверить «Электромаш» Федеральная антимонопольная служба начала сбор информации о возможных нарушениях со стороны АО «Электромаш» — крупнейшего российского производителя фольгированных стеклотекстолитов для печатных плат.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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