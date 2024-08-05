Взрыв в Воронеже предотвратили грузинские спецслужбы: В Тбилиси готовится новый майдан

Фото: Nicholas Muller/Keystone Press Agency/Global Look Press Запущенная Западом в Венесуэле после победы Мадуро на президентских выборах технология "цветных революций" невольно снова заставляет обратиться к ситуации в Грузии.
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