На Nintendo Switch выйдет подражатель Black Myth: Wukong, который позиционируется как «одна из важнейших игр» для консолиФэнтезийный ролевой боевик Black Myth: Wukong от студии Game Science не вышел на Nintendo Switch, однако у гибридной консоли скоро появится своя игра по мотивам классического китайского романа «Путешествие на Запад».
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