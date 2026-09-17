«Адские санкции» против России: реальные угрозы или политический блеф?

В наших СМИ зачем-то придают особое значение одобрению проекта «адских санкций» против России. И что вот-вот Трамп, как сообщили в Белом доме, намерен его подписать.
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