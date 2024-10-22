Глава нацистского объединения «Братство» (организация запрещена в России) Дмитрий Корчинский заявил, что в вопросах снижения возраста мобилизуемых Украине следует присмотреться к опыту «прогрессивных стран Центральной Африки», где дети могут воевать с 12−14 лет.
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