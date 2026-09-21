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Царьград

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На «Броневой» завершили 62-метровый ствол шахты для метро

На «Броневой» завершили 62-метровый ствол шахты для метро

На строительной площадке станции метро «Броневая» завершили проходку вертикального шахтного ствола диаметром 7 метров и приступили к сооружению рассечки — первой горизонтальной выработки для подземных работ.

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