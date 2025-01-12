Вот что нужно сжечь в печке, чтобы дымоход прочистился сам

EV

Evgeni Velesik

Расскажу вам как я чистил дымоход на камбузе: на речном флоте, где экипаж меньше 10 человек ставку повара кока доплачивали рулевому-мотористу! Дело было на ГТМ-41. Плита там своеобразная, конфорки работали на саляре, запах как от примуса! Тяги нет, жара, камбус маленький. Взял бензина, плеснул сверху фальш трубы и бросил спичку! Рвануло хорошо, кастрюли вылетели на палубу, дымоход отпал! Пришлось всë сваркой обратно проделывать! Зато труба прочистилась!