Джеффри Сакс призвал реформировать мировую финансовую систему

На Политическом форуме высокого уровня ООН в Нью-Йорке профессор Джеффри Сакс призвал реформировать международную финансовую архитектуру, отметив необходимость многовалютной системы и расширения международных банков развития.
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