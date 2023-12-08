Адвокат Алешкин о слухах про болезни Пугачевой: «Страшно, что еще могут придумать»

МОСКВА, 8 декабря, ФедералПресс. В Сети только и делают, что обсуждают здоровье Примадонны. Одни утверждают, что у артистки куча хронических заболеваний, другие придумывают диагнозы из-за нарушения походки.
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