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Свежие комментарии

  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Адвокат Алешкин о слухах про болезни Пугачевой: «Страшно, что еще могут придумать»

Адвокат Алешкин о слухах про болезни Пугачевой: «Страшно, что еще могут придумать»

МОСКВА, 8 декабря, ФедералПресс. В Сети только и делают, что обсуждают здоровье Примадонны. Одни утверждают, что у артистки куча хронических заболеваний, другие придумывают диагнозы из-за нарушения походки.

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