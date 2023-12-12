«Хезболла» обстреляла семь позиций ЦАХАЛ на севере Израиля

За сутки ливанское движение «Хезболла» провело семь операций против израильской армии. Его бойцы выпустил не менее восьми реактивных снарядов по постам ЦАХАЛ, расположенным в Рамте и Эс-Саммаке на высотах Кфар-Шуба.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии