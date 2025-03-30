Первый запуск немецкой космической ракеты Spectrum завершился неудачей

Сегодня, 30 марта, в 12:30 по центральноевропейскому времени (14:30 по MSK) был осуществлён первый запуск ракеты Spectrum немецкого стартапа коммерческой аэрокосмической компании Isar Aerospace (Мюнхен, Германия).
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