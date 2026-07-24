Военблогер объяснил, как можно положить конец ударам ВСУ по мирному населению РФ Ресурсы противника опубликовали видеокадры демонстративного удара дрона ВСУ по АЗС в российском регионе.
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Военблогер объяснил, как можно положить конец ударам ВСУ по мирному населению РФ Ресурсы противника опубликовали видеокадры демонстративного удара дрона ВСУ по АЗС в российском регионе.
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