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СВО будет трансформирована. Россия готовит сюрприз Зеленскому

СВО будет трансформирована. Россия готовит сюрприз Зеленскому

Россия изменит формат спецоперации на Украине. На это указывает всё больше признаков. Россия не хотела даже СВО, десятилетиями уговаривая «партнёров» оставить Киев в качестве «моста», не тащить Украину в НАТО и не делать «Анти-Россией».

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