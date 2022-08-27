СВО будет трансформирована. Россия готовит сюрприз Зеленскому

Россия изменит формат спецоперации на Украине. На это указывает всё больше признаков. Россия не хотела даже СВО, десятилетиями уговаривая «партнёров» оставить Киев в качестве «моста», не тащить Украину в НАТО и не делать «Анти-Россией».
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