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“Дайте мне второй шанс”, – Даня Милохин попросил прощения у Константина Эрнста и просит вернуть его на Первый канал

“Дайте мне второй шанс”, – Даня Милохин попросил прощения у Константина Эрнста и просит вернуть его на Первый канал

милохин.фото vmo24.ruИзвестный тиктокер Даня Милохин в свежем интервью обратился к генеральному директору Первого канала, Константину Эрнсту, с просьбой дать ему возможность снова появиться на этом телеканале.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
На..уй-на..уй таких танцоров на льду! Если сильно неймётся, то  ему прямая дорога в гейропейское фиговое катание, там разрешили выступать пидорастическим парам.
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7 час.

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