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Регионы России

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Египет развивает эко-туризм в легендарной Нубии

Египет развивает эко-туризм в легендарной Нубии

Египет анонсировал масштабное развитие экотуризма в историческом регионе Нубия. Аутентичные нубийские деревни Асуанской области завершили подготовку к зимнему туристическому сезону, предлагая приезжим погрузиться в уникальную этнографическую атмосферу и насладиться нетронутой природой и уединённым отдыхом.

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