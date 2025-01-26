Синоптик Ильин рассказал, какая погода ждет туляков в последнюю неделю января

Начало и продолжение рабочей недели поддержит тёплые традиции выходных дней, а незначительное похолодание, когда температура воздуха может опуститься чуть ниже 0 градусов, вернётся только в следующие выходные, то есть в начале февраля.
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