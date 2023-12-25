До -3 градусов и гололёд: какая погода ждёт Петербург 25 декабря

С небольшого снега и лёгкого мороза начнётся последняя рабочая неделя уходящего года в Петербурге. О гололёде на дорогах и тротуарах горожан предупредил главный специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
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