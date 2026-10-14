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Туристический портал Крыма TRAVEL CRIMEA

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Иконы на бронепластинах: в Херсонесе Таврическом проходит выставка необычных полотен с поля боя

Иконы на бронепластинах: в Херсонесе Таврическом проходит выставка необычных полотен с поля боя

Православные образы, написанные на бронеплитах, которые спасли жизнь бойцам СВО, представлены на выставке «Броня Веры» в музее Античности и Византии Херсонеса Таврического.

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