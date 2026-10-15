❕ 100 фазанов расселили в охотничьем угодье «Родниковое» Симферопольского района Всего в этом году планируется расселить 500 птиц в общедоступных охотничьих угодьях Симферопольского, Красноперекопского, Раздольненского, Бахчисарайского и Советского районов.