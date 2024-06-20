СК: Семейная пара из Новосибирской области морила голодом и истязала дочь знакомых В городе Каменка Новосибирской области семейная пара до смерти замучила 10-летнюю девочку, которую им на время оставила их уехавшая в командировку знакомая.
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