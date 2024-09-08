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Царьград

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Американский нападающий омского "Авангарда" заявил о любви к борщу и блинам

Американский нападающий омского "Авангарда" заявил о любви к борщу и блинам

Легионер снимает квартиру в Омске и часто заходит в местные кафе.Американский нападающий омского хоккейного клуба "Авангард" Коул Касселс в интервью изданию "Советский спорт" рассказал о быте в Омске и любви к русскому борщу.

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