Реверсивная терапия: в прокат выходит фильм «Холоп 2»

В российский прокат выходит продолжение комедийной ленты Клима Шипенко «Холоп». В этот раз персонаж Милоша Биковича — перевоспитанный мажор — воспользуется экстремальными методами Льва Арнольдовича (Иван Охлобыстин), чтобы наставить на правильный путь бунтарку и дочь влиятельного политика Катю в исполнении Аглаи Тарасовой.