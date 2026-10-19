Поездки Ларисы Долиной по Москве со спецсигналом озаботили комитет Госдумы по транспорту. Однако никаких последствий за депутатскими заявлениями не последовало, из чего россияне сделали неутешительный вывод.
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