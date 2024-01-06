Убит, но не сломлен: история старого советского ЗИЛа, работающего по сей день

Еще один редкий советский ЗИЛ в рабочем состоянии найден на просторах интернета. Грузовики ЗИЛ-164 выпускались в СССР с с 1957 по 1964 год, и недавно «За рулем» рассказывал об одном таком, выставленном на продажу в Хакасии.
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