В Армавире группа подростков избила тиктокера, а прохожие снимали драку на телефоны. Случай возмутил Екатерину МизулинуВ соцсетях и мессенджерах стремительно распространяется видео из Армавира, где молодой человек в капюшоне избивает подростка.