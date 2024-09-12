Почему некоторые гормоны мешают похудеть, как справиться с гормональными нарушениями Алёна Юрьева Многие люди стремятся сбросить вес, прилагая к этому множество усилий: соблюдают диеты, посещают спортзал, ограничивают себя в любимых продуктах.