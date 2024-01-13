Сгоревший в Санкт-Петербурге склад не был введен в эксплуатацию

Склад Wildberries в Санкт-Петербурге, сгоревший в результате пожара, не был введен в эксплуатацию. Об этом 13 января заявил телеканалу «78» заявил врио начальника службы регионального Госстройнадзора Вячеслав Захаров.
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