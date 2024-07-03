Собянин рассказал, как Москва помогает предпринимателям выходить на новые рынки

Предприниматели приняли участие в 17 международных выставках За последние шесть месяцев более 150 компаний при поддержке Московского экспортного центра (МЭЦ) заключили контракты на экспорт и вышли на рынки 25 дружественных стран.
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