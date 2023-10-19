А это теперь в Москве навсегда? – спрашивает журналист и политолог Иван СкориковОн напомнил: «27 августа 2021 года Собянин заявлял:"Установленная в Москве скульптура "Большая глина N4" швейцарского художника Урса Фишера простоит в городе еще девять месяцев.
Кусок г. не пахнет, если он в металле – Москва европейская
Комментарии
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ИП
Иван Петров
Как же красиво, у нас бы каждый житель страны, смог бы нагадить ещё лучше. А как памятник назвали то ?! Гумно под маянезом
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16 час.
ВС
Валерий Соловьев
Это помятник собянину и его делам. Предлагаю оставить.
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15 час.
Traveller
А что, в России стоит памятник врагу великой страны СССР, стукачу Ветрову? Да уж... Это почище доски Маннергейму!
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14 час.
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