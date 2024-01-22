Жительница Нового Уренгоя борется за место в телешоу «Битва шефов»

Юлия Корниенко из Нового Уренгоя участвует в очередном сезоне кулинарного шоу «Битва шефов». С суши-тортом она претендует на сражение в составе команды Константина Ивлева или Рената Агзамова, сообщает пресс-служба телеканала «Пятница!».
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