Как сообщает телеканал Fox News, Дональд Трамп шутил, но планирует взяться за проблему нелегальной миграции, в том числе из Канады, как только въедет в Белый домКак сообщает телеканал Fox News, Дональд Трамп в шутку предложил Канаде стать 51-м штатом США, но за проблему нелегальной миграции, в том числе из Канады, намерен взяться решительно, как только въедет в Белый дом.