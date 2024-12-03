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Трамп в шутку предложил Канаде стать 51-м штатом США

Трамп в шутку предложил Канаде стать 51-м штатом США

Как сообщает телеканал Fox News, Дональд Трамп шутил, но планирует взяться за проблему нелегальной миграции, в том числе из Канады, как только въедет в Белый домКак сообщает телеканал Fox News, Дональд Трамп в шутку предложил Канаде стать 51-м штатом США, но за проблему нелегальной миграции, в том числе из Канады, намерен взяться решительно, как только въедет в Белый дом.

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