Бывший президент Южной Осетии: СВО носит общенациональный характер

Замкомандира Добровольческого корпуса Анатолий Бибилов: Среди наших бойцов патриоты России, независимо от того, какие у них паспорта Tекст: Матвей Мальгин «Дальнейший путь корпуса может не ограничиться целями и задачами СВО.
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