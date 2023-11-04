Бывший президент Южной Осетии: СВО носит общенациональный характер

Замкомандира Добровольческого корпуса Анатолий Бибилов: Среди наших бойцов патриоты России, независимо от того, какие у них паспорта Tекст: Матвей Мальгин «Дальнейший путь корпуса может не ограничиться целями и задачами СВО.