Трагическая «игра престолов» в эллинистическом Египте Птолемеев

Кадр из фильма «Клеопатра», 1963 г. В статье Эллинистический Египет Птолемеев было немного рассказано о смерти Александра Македонского, соперничестве между диадохами, Птолемее I Сотере, основавшем новое государство в Египте, а также о его первых преемниках.
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