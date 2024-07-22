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Военкор Татаринов: ВСУ без боя сдали мощный укрепрайон у Лозоватского

Военкор Татаринов: ВСУ без боя сдали мощный укрепрайон у Лозоватского

Практически без сопротивления Вооруженные силы Украины сдали мощный укрепленный район между поселками Прогресс и Лозоватское в ДНР группировки ВСУ, сообщает военный корреспондент Руслан Татаринов в Telegram-канале «Шепот фронта».

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