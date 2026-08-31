В Севастополе стартует продажа субсидированного бензина по цене до 100 рублей за литр

С 1 сентября в Севастополе начинается продажа бензина марок АИ-92 и АИ-95 по цене не выше 100 рублей за литр.
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