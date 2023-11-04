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Древняя Пальмира – один из важнейших культурных центров древнего мира

Древняя Пальмира – один из важнейших культурных центров древнего мира

Пальмира – уникальнейший оазис в сирийской пустыне, расположенный к северо-востоку от Дамаска (Сирия) сохранил монументальные руины великого города, который был в свое время был одним из самых значимых центров древнего мира.

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