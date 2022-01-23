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Эколог Пукалов заявил о необходимости стимулирования сетей газовых заправок

Эколог Пукалов заявил о необходимости стимулирования сетей газовых заправок

Москва, 23 января. Государство должно стимулировать развитие газовых заправочных сетей и предоставлять льготы водителям, использующим этот вид топлива, рассказал директор природоохранных программ «Зеленого патруля» Роман Пукалов в беседе с ТАСС.

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