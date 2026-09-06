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«Неловкость по отношению к умершей Насте»: Жигунов назвал другого мужчину в связи с Заворотнюк

«Неловкость по отношению к умершей Насте»: Жигунов назвал другого мужчину в связи с Заворотнюк

Актер долгие годы обходил молчанием роман с партнершей по сериалу, но не выдержал. Сергей Жигунов и Анастасия Заворотнюк в сериале кадр сериала "Моя прекрасная няня"Пять лет с 2004 по 2009 годы зрители наблюдали бурный телевизионный роман между главными героями сериала «Моя прекрасная няня» Анастасией Заворотнюк и Сергеем Жигуновым.

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