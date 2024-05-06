Лишний вес, переломы, гипертония: чем опасен повышенный кортизол, объясняет врач

Кортизол — один из важнейших гормонов тела, который серьезно и значительно влияет на ваше общее состояние, подстегивая метаболизм, изменяя уровень артериального давления и регулируя воспалительный процесс внутри тканей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии