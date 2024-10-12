Зачем Израилю понадобились земли Ирака и Саудовской Аравии 9-го октября очередным посланием «граду и миру» отметился такой одиозный израильский политический деятель, как министр финансов Бецалель Смотрич.
Зачем Израилю понадобились земли Ирака и Саудовской Аравии
Комментарии
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НИКОЛА ЧИРКОВ
Давно пора ЛОНДОН стереть с лица земли, за иху агрессивное зверство над человечеством.
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12 час.
НИКОЛА ЧИРКОВ
Израиль показал свою звериную сущность.
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12 час.
Evgenija Palette
И не за таким "спокойно наблюдают"... ( как выясняется...). "BELL LETTRE"...
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11 час.
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