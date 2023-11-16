Добрый вечер, Империя. Прямо сейчас начинается тридцатый саммит АТЭС в Сан-Франциско, на котором дедушка Джо получит одну из последних попыток уговорить китайского главу не поддерживать Россию, как не в себя скупая у Путина газ и нефть.
Охмуряя товарища Си
Комментарии
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Светлана Петрова
будет глупостью, если после всего Китай пойдет на уступки, они обычно обещают всем тихо, но в чем-то тверды. а уж американцам как выгодно иметь китайский товар на российской энергии покупать..
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15 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Госпадина Си волнуют поставки России в пендосию Урана. А Россию на оборот они не волнуют.
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15 час.
Виктор Рыбаков
Да маразматик Джо может охмурить разве что пациентов палаты №6!
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14 час.
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