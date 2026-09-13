WBC сообщил о смерти легендарного боксера Джорджа Чувало в 89 лет

Канадский боксер Джордж Чувало, двукратный претендент на титул чемпиона мира в супертяжелом весе, скончался 12 сентября в возрасте 89 лет.
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